Войска Асада оккупировали большую часть Восточной Гуты в Сирии

7 марта Совет Безопасности ООН провел заседание за закрытыми дверями по ситуации в регионе

Войска режима Башара Асада 7 марта взяли под контроль больше половины территории района Восточная Гута в Сирии, таким образом разделив пополам территорию, контролируемую повстанцами.



Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийские СМИ и правозащитников.

Подконтрольные Башару Асаду военные и боевики усилили обстрелы и бомбардировки жилых кварталов, пытаясь отбить последний бастион повстанцев вблизи Дамаска. По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, по меньшей мере 62 человека погибли, четверо из них - дети. Причиной гибели людей правозащитники называют бомбардировки российской авиации, которая поддерживает войска режима Асада.

Врачи и местные жители жалуются на интенсивные обстрелы и случаи удушья. Некоторые обвиняют режим Асада в химической атаке с использованием хлорина в ночь на среду. По словам хирурга одной из больниц Восточной Гуты, в медучреждение доставили 29 детей, которым было трудно дышать.

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Совет Безопасности ООН провел 7 марта заседание за закрытыми дверями по ситуации в Восточной Гуте. В частности, дипломаты призвали к реализации резолюции СБ ООН от 24 февраля, в которой требуется установить как минимум 30-дневное перемирие в Сирии и доставить гуманитарную помощь гражданским лицам, которые в ней нуждаются.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил свое посредничество для переговоров с Москвой об отводе войск от Восточной Гуты. Другие дипломаты его поддержали.

Напомним, в осажденном сирийскими войсками пригороде Дамаска Восточной Гуте за две недели - с 18 февраля - вследствие авиаударов и обстрелов погибли около 600 человек, более 2000 получили ранения.