Скрипаль тесно общался с британским разведчиком, готовившим "российское досье" Трампа, - СМИ

Бывший полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Британии, поддерживал тесные контакты с причастным к подготовке доклада о связи команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании-2016.

Об этом сообщила британская газета The Telegraph, передает DW.

По данным издания, когда Скрипаль в 2010 году поселился в британском Солсбери, он установил тесные связи с британцем, который работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила. Последний подготовил и передал американской власти "российское досье" Трампа.

Британский министр внутренних дел Эмбер Радд в четверг утром сообщила, что Скрипаль и его 30-летняя дочь Юлия после попытки отравления с использованием вещества нервно-паралитического действия находятся в больнице в "очень тяжелом состоянии". Также госпитализирован полицейский, который первым прибыл на место отравления, по словам Радд, он находится в сознании и даёт показания, однако ещё рано говорить о его выздоровлении.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что полицейский, Скрипаль и его дочь находятся в коме. Газета Times со ссылкой на правительственные источники писала, что состояние Скрипаля оценивается как особо тяжелое, выражаются опасения, что "он может не выжить".

Как сообщалось, бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".