В ЕС женщины лучше образованы, но меньше зарабатывают

На должностях по принятию решений в компаниях представлены в основном мужчины

В странах Евросоюза женщины, несмотря на лучшую образованность, по сравнению с мужчинами, имеют меньшее влияние на процессы принятия решений.

Об этом говорится в обнародованном 8 марта докладе Еврокомиссии о равенстве между женщинами и мужчинами в ЕС, сообщает Укринформ.

"Доклад показал, что, при условии лучшей образованности женщин, чем мужчин, они остаются недостаточно представленными на должностях по принятию решений в компаниях. Также их зарплата все еще в среднем на 16% меньше на территории ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Отдельно в ЕС отмечают необходимость большего привлечения женщин к сфере ІТ-технологий. Как отмечается, большее количество женщин в этой сфере может обеспечить в ЕС дополнительный годовой рост ВВП в 16 млрд евро.

Только 24,9% женщин имеют высшее образование в сфере высоких технологий.