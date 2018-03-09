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Главная » Мир » 11 стран подписали договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве

11 стран подписали договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве

11 стран подписали договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве
112.ua

США – отказались

09.03.18 365
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США, как и предполагалось, не подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТP), членами которого стали 11 стран. 

"Одиннадцать стран подписали договор о Транстихоокеанском партнерстве без Соединенных Штатов", - сообщает Reuters.

Как ранее сообщило гонконгское издание South China Morning Post, в четверг 11 стран подписали в Сантьяго, Чили, соглашение также известное как Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) с целью снизить пошлины как раз в тот момент, когда президент США Трамп намерен объявить о повышении таковых на сталь и алюминий.   

Транстихоокеанское партнерство, которое представляло бы 40% мировой экономики и почти четверть всей мировой торговли, оказалось под угрозой после того, как Дональд Трамп выступил со своей повесткой дня "Америка прежде всего".   

Но обновленная сделка, теперь известная как CPTPP, по-прежнему является значительным достижением, которое посылает месседж об открытости. В договор вошли Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония, представляющие вместе 13,5% мирового валового внутреннего продукта, рынок в 500 миллионов человек, что больше, чем рынок Европейского Союза.  

Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП в январе 2017 года. Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было заключено в октябре 2015 года. В его рамках планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тот момент участниками соглашения стали 12 стран.   

Напомним, 9 марта вечером Трамп объявил о введении пошлин на сталь и алюминий.

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