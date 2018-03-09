ЕС уже требует от США отменить пошлины на сталь и алюминий

Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в ночь на пятницу, 9 марта, передает dw.com.



"Евросоюз является близким союзником США, и мы по-прежнему считаем, что ЕС должен быть исключен из этих мер. В предстоящие дни я буду добиваться большей ясности в этом вопросе. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в эту субботу", - написала Мальмстрём на странице в Twitter.

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Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в Штаты из всех стран за исключением Канады и Мексики. Вводятся пошлины в размере 25% на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия. Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней.