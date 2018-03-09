Нобелевского лауреата лишили премии Эли Визеля

Музей Холокоста в Вашингтоне принял решение лишить премии имени Эли Визеля лауреата Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи, обвинив ее в бездействии в ситуации с геноцидом мусульман-рохинджа.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте учреждения, передает DW.



"Организация этих преступлений армией и их тяжесть в последние месяцы требовала использования Вами морального авторитета. Мы надеялись, что Вы что-нибудь предпримете, чтобы осудить и остановить жестокие действия военных", - пишет руководство музея в адрес Аунг Сан Су Чжи, которая является де-факто премьер-министром Мьянмы.

При этом в письме выражается понимание "сложной ситуации", в которой находится Аунг Сан Су Чжи, учитывая "десятилетия военной диктатуры, беззакония и насилия в стране", а также тот факт, что военные до сих пор имеют особый статус в правовой системе Мьянмы.

Авторы письма напоминают, что Аунг Сан Су Чжи присудили первую премию имени Эли Визеля после ее учреждения в 2012 году, оценив "вклад политика в борьбу за человеческое достоинство и права человека".

При этом руководство музея выразило сожаление и подчеркнуло, что нынешнее решение было "непростым".

Напомним, ООН обвинила власти Мьянмы в проведении "этнических чисток" мусульман-рохинджа, проводя "кампанию террора и принуждая к голоду" представителей этой народности в штате Ракхайн. С момента обострения конфликта между вооруженными силами Мьянмы и представителями этой народности в августе прошлого года около 700 тысяч рохинджа бежали в соседний Бангладеш.