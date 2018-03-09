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Трамп встретится с Ким Чен Ыном в мае

Трамп встретится с Ким Чен Ыном в мае
Коллаж: ТАСС

Совместные учения США и Южной Кореи в апреле не отменяются

09.03.18 229
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Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в мае нынешнего года. 

Это официально подтвердили в пятницу в Белом доме, передает Укринформ.

"Он (президент Трамп - ред.) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем, все санкции и максимальное давление сохранятся", - заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.   

В пятницу состоялась встреча советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Иона с представителями американской власти. Он проинформировал официальный Вашингтон о переговорах с Ким Чен Ыном, которые провел в начале этой недели в Пхеньяне.   

Как заявил Чон в пятницу после встречи в Белом доме, Трамп хотел бы встретиться с северокорейским лидером в мае. При этом, по его словам, совместные учения США и Южной Кореи в апреле не отменяются.   

Свою позицию в этом вопросе выразил и сам президент США.   

"Ким Чен Ын говорил с официальными представителями Южной Кореи о денуклеаризации, не только о замораживании (ракетно-ядерной программы - ред.). Также (он говорил) о недопустимости ракетных испытаний Северной Кореей в течение этого периода времени. Достигнут значительный прогресс, но санкции будут оставаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения. Встреча планируется!", - написал президент США на официальной твиттер-странице.   

Напомним, делегация Южной Кореи совершила визит в Пхеньян, где состоялись предварительные переговоры относительно урегулирования ситуации на Корейском полуострове. 

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Ким Чен Ына психом и отказался с ним встречаться.

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