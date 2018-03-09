Фейки распространяются в Twitter гораздо быстрее настоящих новостей, – исследование

Особенно это касается новостей о политике

Фейковые новости распространяются в соцсети Twitter гораздо быстрее и шире, чем настоящие.



К такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического института, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Специалисты проанализировали около 126 тысяч сообщений, оставленных в Twitter с 2006 по 2017 год, и обнаружили, что недостоверная информация ретвитится пользователями на 70% чаще, чем настоящие новости.

Исследование, опубликованное журналом Science, как отмечается, стало одной из самых серьезных попыток анализа динамики распространения фейковых новостей в соцсетях. Информацию, которую анализировали ученые, проверяли шесть независимых фактчекингових организаций, в частности - Snopes и Politifact.

Согласно выводам ученых, фейковые новости распространяются гораздо быстрее во всех категориях. Особенно это касается новостей о политике, в меньшей степени - новостей о терроризме, стихийных бедствиях, науке, финансах и "городских легендах". При этом, такую динамику обеспечивают, в основном, настоящие пользователи, а не автоматизированные "боты".

Ранее Папа Римский Франциск назвал фейковые новости "серьезным грехом". Понтифик раскритиковал журналистов, которые драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций.