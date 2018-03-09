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Главная » Мир » Гуманитарный конвой для жителей Восточной Гуты обстрелян, - ООН

Гуманитарный конвой для жителей Восточной Гуты обстрелян, - ООН

Гуманитарный конвой для жителей Восточной Гуты обстрелян, - ООН
Фото: shemirankhabar.ir

И это - несмотря на гарантии безопасности от сторон, включая Россию

09.03.18 73
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Официальный представитель Организации Объединенных Наций в Сирии заявляет, что конвой со срочной помощью для жителей Восточной Гуты был обстрелян, несмотря на гарантии безопасности от сторон, включительно с Российской Федерацией. 

Как передает Радио Свобода, координатор деятельности ООН в Сирии Али аль-Затари заявил 9 марта, что "обстрел в районе города Дума в Восточной Гуте ставит сегодня конвой под риск". Комментарий поступил после того, как гуманитарный конвой Международного Красного Креста (МККК) из 13 грузовиков с помощью для жителей анклава, контролируемого повстанцами, подвергался опасности после пересечения линии фронта во время наступления правительственных сил. О травмах не сообщают, а по неподтвержденным сообщениям, конвой уехал из региона после того, как разгрузил помощь для 12 000 жителей Думы. 

В течение последних двух недель сирийская армия при поддержке артиллерии и авиации передвинулась примерно на половину территории, которую ранее занимали повстанцы в восточной части Гуты. Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека и медицинская благотворительная организация Medicins Sans Frontieres сообщают, что наступательная операция правительственных сил привела к гибели около 1000 мирных жителей. Официальные представители сирийской и российской власти утверждают, что наступление на Восточную Гуту было необходимо для того, чтобы покончить с минометным обстрелом Дамаска повстанцами. Сирия и Россия также обвиняют повстанцев в обстрелах гражданских, чтобы те не оставляли блокированных войсками Асада районов. Повстанцы отрицают это и говорят, что жители Восточной Гуты на самом деле боятся покидать анклав, поскольку опасаются преследований правительства.

Ранее "Фокус" сообщал, что войска Асада оккупировали большую часть Восточной Гуты в Сирии.

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