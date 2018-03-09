К расследованию отравления Скрипаля привлекли около 180 военных

Речь идет об экспертах в области химического, биологического и радиологического оружия

Около 180 военнослужащих направлены в британский Солсбери для оказания помощи в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Общественность не должна беспокоиться из-за привлечения военных, говорится в заявлении Скотленд-Ярда, сообщает ВВС.

В числе откомандированных военных - служащие Королевской морской пехоты Великобритании и другие военные специалисты, получившие специальную подготовку по программе химзащиты.

Речь идет об экспертах в области химического, биологического и радиологического оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лондон требует расследовать 14 загадочных смертей в связи с отравлением Скрипаля

Полиция Лондона подтвердила, что обратилась за помощью к военным, поскольку те обладают необходимыми навыками и знаниями. Перед военными поставлена задача удалить с места происшествия несколько транспортных средств и предметов, в том числе машины скорой помощи, которые могли получить химическое загрязнение.

Общественность не должна быть встревожена участием военных в расследовании дела о покушении на бывшего офицера ГРУ и его дочери, подчеркивается в заявлении Скотленд-Ярда.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в свою очередь, сказал: "Наши вооруженные силы выразили готовность помочь полиции в расследовании в Солсбери, опираясь на свой опыт и информацию, полученную от наших ученых из военно-технической лаборатории в Портон-Дауне".

Позже в Министерстве обороны уточнили, что всего на помощь полиции может быть направлено 180 военнослужащих.

Напомним, 4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были госпитализированы в городе Солсбери в бессознательном состоянии с симптомами сильного отравления. Кроме них медицинская помощь потребовалась еще более чем 20 людям.

Скотленд-Ярд официально объявил, что считает отравление покушением на убийство, совершенным с помощью нервно-паралитического вещества.

6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон ответит решительно, если окажется, что Россия причастна к отравлению Скрипаля.