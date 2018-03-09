Аппетиты России не ограничатся Украиной, - премьер Польши

Прав был Лех Качиньский: сначала – Грузия, потом – Украина, а затем – и Польша с Прибалтикой

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что по-прежнему актуальны слова экс-президента Польши Леха Качиньского о том, что после агрессии России в Грузии будет агрессия в Украине, а впоследствии, возможно, в Польше и странах Балтии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе по итогам переговоров с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает Укринформ.

"Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала Грузия, потом - Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и укреплять трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал Моравецкий.

По его словам, Польша пытается стать полностью независимой от российского Газпрома, не только построив LNG-терминал в Свиноуйсьце и пытаясь еще больше расширить его перерабатывающие возможности, но и находится на этапе переговоров с Данией и Норвегией по вопросу строительства газопровода Baltic Pipe.

"Во время встречи четырех премьеров мы также напомнили о "Северном потоке-2" и о том, насколько опасен этот проект для безопасности этой части Европы", - сказал глава польского правительства.

Моравецкий также подчеркнул необходимость углубления отношений с Балтийскими странами в сфере развития инфраструктуры в энергетической сфере.

По случаю встречи премьеров подписано соглашение о введении в действие паромной переправы между польским городом Щецин и литовской Клайпедой. В то же время между Польшей и Литвой подписан меморандум о строительстве газового интерконнектора. Польский премьер выразил надежду, что прогресс в этом вопросе будет достигнут во второй половине 2019 года.