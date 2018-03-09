Президент ПАСЕ уйдет в отставку в апреле или июне, - Кулеба

Самый вероятный претендент на его место - депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье

Нынешний президент Парламентской ассамблеи Совета Европы итальянец Микеле Николетти уйдет с должности в апреле или июне, а самый вероятный претендент на его место - депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье, хотя она еще не является официальным кандидатом.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Вероятнее всего, Николетти уйдет уже в апреле. Но есть маленькая возможность, что задержится до июня", - сказал Кулеба.

По его словам, работа ad hoc комитета, который рассматривает вопрос возвращения делегации России в ПАСЕ, будет продолжаться независимо от того, кто будет президентом Ассамблеи.

"Аd hoc комитет продолжит работу и с Николетти, и без него", - сказал дипломат.

Глава украинского постпредства подтвердил информацию о том, что депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье является самым вероятным кандидатом на должность президента Ассамблеи, но это не официально.

"Госпожа Паскье - авторитетный член ПАСЕ, которая хорошо знает и российскую проблематику, и позицию Украины. Будем взаимодействовать и с ней. Но необходимо учитывать, что официально ее еще не выдвинули на должность. Это только самый вероятный кандидат", - сказал Кулеба.

Напомним, Николетти оставит должность президента ПАСЕ в связи с поражением на парламентских выборах в Италии - после формирования состава новой делегации он утратил должность в ПАСЕ.