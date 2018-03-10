Путин рассказал, что Песков иногда несет "пургу"

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли заявил, что не должен комментировать слова своих советников, в том числе и пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Расшифровка интервью опубликована на сайте президента РФ.

"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил? Я понятия не имею, что он сказал, ну Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать всё, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", - отметил Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что США "грубо и нагло" обманули Россию во время Евромайдана в 2014 году.