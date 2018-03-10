Хакеры украли документы об Украине с серверов немецкого правительства

Достоянием киберпреступников стали документы о переговорах ЕС с Украиной

Хакеры, совершившие кибератаку на серверы немецкого правительства, украли запись переговоров ЕС и Великобритании и документы по переговорам ЕС с Беларусью и Украиной. Об этом пишет журнал Der Spiegel, передает LB.ua.

По информации издания, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов.

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Кража документов относительно Украины и Беларуси произошла, когда немецкая служба безопасности уже узнала об атаке и контролировала ее ход.

Ранее сообщалось, что 28 феваля хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и минобороны Германии.

Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года.