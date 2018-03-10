В Каталонии отложили голосование за нового лидера автономии

Парламент Каталонии на неопределенный срок отложил голосование за нового главу женералитета (правительства) автономии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Решение было принято после того, как Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении из тюрьмы от каталонского сепаратистского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого выдвинули на должность главы правительства автономии.

Санчес находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в сепаратизме.

Спикер парламента Каталонии Рожер Торрен заявил, что голосование за нового главу правительства откладывается на неопределенный срок, а сепаратистские партии заявили, что обжалуют решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.

Напомним, экс-глава женералитета Каталония Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.