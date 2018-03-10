Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах

Альянс, мол, зря отказался от поддержки операции Турции против курдов в Сирии

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ от поддержки турецкой военной операции "Оливковая ветвь" против курдов в Сирии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Выступая перед сторонниками, президент Турции спросил: "Эй, НАТО, где ты?", и обвинил Альянс в двойных стандартах.

По словам Эрдогана, Турция направила войска в зоны конфликта по просьбе Альянса, но не получила поддержки взамен.

Эрдоган призвал НАТО прийти на помощь Турции, заявив, что ее границы сейчас "находятся под угрозой".

Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн. Боевые действия ведутся против формирований курдов – "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

23 января в ООН заявили, что с начала проведения операции "Оливковая ветвь" гибнут мирные жители, а многие из них вынуждены покидать свои дома. Всего в районе Африн вблизи турецко-сирийской границы проживают 324 тыс. человек, включая 126 тыс. вынужденных переселенцев из других районов Сирии. В связи с военными действиями 20 января пришлось приостановить поставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции.