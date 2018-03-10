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Главная » Мир » Путин "бряцает" оружием в рамках своей предвыборной кампании, - Волкер

Путин "бряцает" оружием в рамках своей предвыборной кампании, - Волкер

Путин "бряцает" оружием в рамках своей предвыборной кампании, - Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Видеоролик о новейшем оружии был своеобразной презентацией российского президента

10.03.18 686
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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейшего ядерного оружия частью его предвыборной кампании. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Укринформа.

"Я вижу это (заявления Путина, - ред.) преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это есть кампания-презентация. Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - отметил Волкер.

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Он также добавил, что не считает, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость к названным вопросам.

Напомним, в своем послании к Федеральному собранию Путин сообщил о создании в РФ новейшего ядерного и лазерного оружия, у которого нет аналогов в мире.

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