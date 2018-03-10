В Латвии нашли мертвой главу службы госдоходов

В Латвии обнаружена мертвой 53-летняя Генеральный директор службы государственных доходов страны Илзе Цируле. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минфина страны в Twitter.
Цируле была найдена у себя дома. На теле отсутствуют очевидные признаки насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает Delfi .
Премьер-министр Марис Кучинскис обсудил происшедшее с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, и они договорились назначить и.о. руководителя службы госдоходов.
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Цируле возглавляла ведомство с ноября 2016 года.