Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Амстердаме появился супермаркет с отделом без пластика

В Амстердаме появился супермаркет с отделом без пластика

В Амстердаме появился супермаркет с отделом без пластика
Фото: twitter.com/HeidiKarlsson

Мясо, молоко и шоколад упакованы в биоразлагаемый материал

11.03.18 253
200

В Амстердаме (Нидерланды) сеть супермаркетов Экоплаза открыла новый магазин с отделом, в котором нет ничего из пластика. Об этом сообщает The Independent.

Больше 700 наименований продуктов продаются без пластиковой упаковки. Мясо, рис, шоколад, молочные продукты, фрукты и овощи упакованы в инновационный биоразлагаемый материал.

Экологичным сделали один отдел супермаркета, дальше эксперимент планируют расширять на другие магазины и даже страны. Его инициатором стала группа по защите окружающей среды "Пластиковая Планета". Она уже призвала британские магазины последовать примеру.

Напомним, с 1 сентября 2017 года городское правительство Брюсселя и столичного региона запретило распространять одноразовые пластиковые пакеты. 

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Нидерландах - новый глава МИДНидерланды выступили за сокращение бюджета ЕС после BrexitНидерланды признали геноцид армян
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 10115
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4310
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 7205
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 13624
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 1454
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 923
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 8530
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2035
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2041
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2478
  1. В Украину вернутся морозы 4225 / 21801
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 4065 / 8530
  3. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 3669 / 4086
  4. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 3343 / 7205
  5. Канат над пропастью. Лучшие сериалы марта 2988 / 3418
  6. Первая рабочая. Как 99 лет назад принимали конституцию УССР 1690 / 1764
  7. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 1323 / 10115
  8. Боевики используют перемирие для стягивания военной техники и обустройства новых позиций, - СЦКК 1286 / 1542
  9. Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев, - МВД 1134 / 1362
  10. Путин рассказал, что Песков иногда несет "пургу" 1092 / 1278
  1. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 20 / 7205
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 19 / 8530
  3. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 15 / 10115
  4. В Украину вернутся морозы 15 / 21801
  5. Первая рабочая. Как 99 лет назад принимали конституцию УССР 13 / 1764
  6. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 12 / 4086
  7. НАТО предоставило Украине статус "страны-аспиранта" 6 / 402
  8. Волкер: Проблема не в минских соглашениях, а в нежелании России их выполнять 5 / 700
  9. Тука: Рубан - марионетка, которой управляют другие 3 / 695
  10. Боевики используют перемирие для стягивания военной техники и обустройства новых позиций, - СЦКК 3 / 1542
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.