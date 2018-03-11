В Амстердаме появился супермаркет с отделом без пластика

Мясо, молоко и шоколад упакованы в биоразлагаемый материал

В Амстердаме (Нидерланды) сеть супермаркетов Экоплаза открыла новый магазин с отделом, в котором нет ничего из пластика. Об этом сообщает The Independent.

Больше 700 наименований продуктов продаются без пластиковой упаковки. Мясо, рис, шоколад, молочные продукты, фрукты и овощи упакованы в инновационный биоразлагаемый материал.

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Экологичным сделали один отдел супермаркета, дальше эксперимент планируют расширять на другие магазины и даже страны. Его инициатором стала группа по защите окружающей среды "Пластиковая Планета". Она уже призвала британские магазины последовать примеру.

Напомним, с 1 сентября 2017 года городское правительство Брюсселя и столичного региона запретило распространять одноразовые пластиковые пакеты.