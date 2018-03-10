В субботу, 10 марта, не менее 10 тыс. человек вышли на улицы Дублина, протестуя против планов правительства Ирландии ослабить некоторые из законов об абортах, которые считаются одними из самых строгих в мире. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

По мнению участников акции, опросы общественного мнения, на которых базируются изменения в закон, не в полной мере отражают настроения населения.

Колонна протестующих длиной в километр прошлась столицей Ирландии, выкрикивая лозунги против абортов.

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Фото: twitter.com/MawMcGrath

Ранее правительство Ирландии заявило о планах разработать законопроект о разрешении прерывания беременности сроком до 12 недель. Два опроса, проведенного в Ирландии в январе, показали, что более 50% жителей поддерживают такое предложение.