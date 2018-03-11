Реформатор или реакционер. Что принесет Китаю и миру единоличное правление Си

Сегодня Всекитайское собрание народных представителей окончательно утвердило ряд поправок в Конституцию, в т.ч. отменяющих ограничения на длительность пребывания у власти председателя КНР.

Отныне Китай вполне официально отходит от коллегиального управления и концепции сменяемости власти. Чтобы разобраться в происходящем и не зациклиться на назойливом нарративе об "императоре Си", нам придется ненадолго погрузиться в историю и задаться вопросом: а чем еще, кроме желания править вечно, может объясняться стремление Си Цзиньпина к неограниченной власти?

Система Дэн Сяопина...

В начале 80-х годов прошлого века отец-основатель нынешнего Китая Дэн Сяопин, пользуясь почти абсолютной властью, провел в стране радикальные экономические и политические преобразования, задав тренд развития страны на десятилетия вперед. КНР перешла к построению свободной рыночной экономики при сохранении за Компартией полного политического контроля.

Результаты известны: Китай превратился в главную фабрику планеты, 400 миллионов нищих крестьян пополнили ряды среднего класса, а Дэн Сяопин навсегда вписал свое имя в историю рядом с такими реформаторами как Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю и Пак Чон Хи.

Однако, выйдя на второе место в мире по размеру экономики и мощи конвенционных вооруженных сил, КНР осталась прежней по форме. Страной всецело управляет Коммунистическая партия Китая, и, чтобы не нарушать традиций преемственности, власти Поднебесной никогда не развенчивали культ личности Мао Цзэдуна. Тем не менее, помня о "достижениях" Великого кормчего, Дэн Сяопин ввел принципы коллегиальности и сменяемости власти. Фактически, последние несколько десятилетий страной правил такой себе "коллективный император" в лице Политбюро КПК, и первое лицо – председатель КНР — все важнейшие решения должен был согласовывать с товарищами. Конституция ограничивала продолжительность пребывания председателя и его заместителя на своих постах двумя пятилетними сроками. А неформальные правила предусматривали сменяемость в течение десяти лет всей политической верхушки, включая членов Политбюро, генсека Компартии и главы Центрального военного совета.

… и ее кризис

Несмотря на поразительные успехи, в последние годы Китай столкнулся с рядом долгосрочных трудностей, в основном, экономического характера: начиная от перепроизводства и до нестабильно высокого уровня "закредитованности" (по данным МВФ — 270% ВВП).

Последние несколько десятилетий Китаем правил такой себе "коллективный император" в лице Политбюро КПК, и первое лицо – председатель КНР

История не нова: то же самое происходило в свое время и в Японии, и в Южной Корее, бурный экономический рост которых закончился финансовым кризисом и затянувшейся стагнацией.

Однако здесь есть один важный нюанс. К тому времени и Япония, и Южная Корея успели войти в клуб развитых стран, а Китаю для этого нужно еще около 20 лет стабильного роста со скоростью 5-6% в год.

Серьезную проблему составляет и большая доля неэффективно потраченных кредитов. Ведь главная причина того, что мировой финансовый кризис стал для Китая чем-то вроде выбоины на дороге — это огромные расходы на "стройки века". На инфраструктуру. На сотни металлургических комбинатов, на тысячи километров хайвеев, на миллиарды квадратных метров жилья.

Однако кредиты, часть из которых осела в карманах бизнесменов и партийных функционеров, рано или поздно придется возвращать. Кому? Государственным банкам, где деньги хранят простые китайские труженики, давно смирившиеся с процентными ставками ниже инфляции. Логика подсказывает, что есть два пути решения проблемы. Первый — согласиться с длительным периодом застоя. С низким уровнем потребления и инвестиций. Второй — допустить высокую инфляцию. Грубо говоря, залезть в карман к тем самым труженикам, которые, не надеясь на пенсии, долгие годы откладывали деньги.

Оба пути политически опасны. Добавим к этому коктейлю 400-миллионный средний класс, которому после утоления материальных потребностей захочется расширения прав и свобод, и получаем что-то вроде революционной ситуации.

Папа Си

Когда в 2012-м году человеком номер один в Китае стал амбициозный Си Цзиньпин, его ответом на вышеназванные проблемы стало сочетание популизма с закручиванием гаек.

Беспрецедентная антикоррупционная компания, националистическая риторика (более свойственная Мао Цзэдуну) и резкое увеличение военных расходов принесли новому лидеру симпатии народных масс и преданность силовиков. Воспользовавшись борьбой с коррупцией как оружием, к концу первого срока пребывания в должности Си сумел вычистить из Политбюро всех, кто мог бы бросить ему вызов. Наконец, он сосредоточил в своих руках все три важнейших поста – председателя КНР, генсека партии и верховного главнокомандующего.

Одобренная сверху кличка "папа Си", встречающаяся в официальных песнях, огромное количество портретов и цитат национального лидера на улицах, в книгах и газетах лишь дополняют до боли знакомую картину зарождающегося культа личности.

Заложенная Дэн Сяопином система была идеальной во времена бурного развития Китая, но теперь не отвечает велению времени

О том, что Си не намерен уходить на покой после окончания второго срока в 2023 году, эксперты говорили давно. Очевидными намерения китайского лидера стали в сентябре, когда по итогам XIX съезда Компартии Китая среди новых членов Политбюро не оказалось даже гипотетических преемников руководителя государства. Вместо этого – впервые за последние 35 лет – в устав КПК были внесены идеи конкретного человека – лидера страны Си Цзиньпина.

Так что когда III Пленум ЦК Компартии Китая 25 февраля предложил отменить ограничения на продолжительность пребывания у руля председателя и вице-председателя КНР и внести соответствующие изменения в Конституцию, это ни для кого не стало шоком. А сегодняшнее решение Всекитайского собрания народных представителей, закрепившее "идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры", многие эксперты вообще рассматривали как технический момент.

(Анти)утопия

Конечно, можно решить, что невиданная концентрация власти нужна Си Цзиньпину просто чтобы царствовать. Однако, есть и другие мнения. По словам эксперта по Китаю московского центра Карнеги Александра Габуева, "папа Си" глубоко убежден, что система, заложенная Дэн Сяопином, была идеальной во времена бурного развития Китая, но теперь не отвечает велению времени. И сейчас, когда страна вышла на принципиально новый виток развития, Поднебесная должна быть перестроена в соответствии с его представлениями об идеальном политическом, экономическом и общественном устройстве. А функционирующая до сих пор коллективная система принятия решений не позволяла провести глубокие структурные преобразования.

Стоит добавить, что практически сразу же после прихода Си Цзиньпина на властный Олимп пленум ЦК китайской Компартии утвердил программу структурных реформ, которую планировалось в общих чертах завершить к 2020 году. Однако осенью 2016 года пришлось констатировать, что спустя три года дело практически не сдвинулись с мертвой точки.

Главным итогом запланированных преобразований должно стать построение "новой эпохи", о которой председатель Си подробно говорил осенью прошлого года на уже упоминавшемся партийном съезде. А именно – создания общества законопослушных и добропорядочных людей под управлением высокоэффективной и неподкупной бюрократии.

Пока что действия китайского лидера вполне вписываются в стандартный набор для сохранения власти

Для реализации этой амбициозной цели планируется создание Государственной надзорной комиссии – нового суперведомства по борьбе с коррупцией. Причем новая структура (появление которой прописано в конституционных поправках) по замыслу верховного лидера должна стать отдельной и полноценной ветвью власти – наряду с законодательной, исполнительной и судебной.

Еще более масштабным проектом является создание системы персонального цифрового рейтинга, которая будет начислять баллы за добрые и общественно полезные поступки, а за поступки дурные и аморальные, наоборот, вычитать. После чего перед обладателями высокого рейтинга откроются любые двери: они смогут без проблем взять кредит под низкий процент, получить качественное медобслуживание вне очереди, поступить в престижный ВУЗ и найти достойную работу. А вот жизнь обладателей низкого рейтинга, напротив, превратится в кромешный ад. Как сказал по этому поводу сам "папа Си": "Цель внедрения системы заключается в том, чтобы люди, обладающие доверием, наслаждались всеми благами жизни, а те, кто утратили его доверие, не смогли сделать ни шагу".

Вместо выводов

Чем закончатся начинания Си — вопрос открытый. Ведь пока что действия китайского лидера вполне вписываются в довольно стандартный набор для отвлечения народного внимания и сохранения власти. Показательные наказания "плохих бояр", апелляция к национальной гордости, тотальный контроль всех сфер жизни и бряцание оружием — все это пригодится, когда вторая экономика мира столкнется со своей первой за последние 40 лет рецессией…