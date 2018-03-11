Си Цзиньпин может править вечно

Сегодня, 11 марта, на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) приняты изменения в проект конституции страны.

Из нее убрали положение, в соответствии с которым председатель КНР и его заместитель имели право занимать свои посты только два пятилетних срока. Предложение об изменении было внесено ЦК Коммунистической партии Китая.

Как передает Интерфакс, изменения были приняты подавляющим большинством голосов при двух проголосовавших против и трех воздержавшихся.

Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй на пресс-конференции перед открытием сессии пояснил, что необходимость внесения поправок назрела в связи с "революционными изменениями" в обстановке в стране, "особенно после 18-го съезда партии в 2012 году".

Он пояснил, что в уставе КПК не существует ограничений, касающихся сроков пребывания генерального секретаря и председателя Военного совета ЦК КПК на своих постах. Снятие этих ограничений для руководителей государства в конституции приводит устав партии и основной закон государства в соответствие с уставом.

Таким образом, отмена ограничений на занятие высших государственных постов позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.

Отметим, Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета КНР. Как ожидается, он будет переизбран на этих должностях на нынешней сессии ВСНП.

На состоявшемся в ноябре прошлого года 19-м съезде КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии.

Напомним, правило двух сроков избрания на пост председателя КНР было введено реформатором и политиком Дэном Сяопином в 1982 году с целью не допустить повторения ситуации с правлением Мао Цзэдуна, который находился у власти несколько десятилетий вплоть до своей смерти.