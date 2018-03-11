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Фото Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков

<span class="label red">Фото</span> Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков
Иллюстрация: Политикус

Для покушений могут использоваться самые новые яды и способы, например - при помощи электронных сигарет

11.03.18 4150
1620

История с отравлением экс-сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля остается на первых полосах британских газет.

Издание Mirror, на которое ссылаются мировые СМИ, нашло еще одного шпиона-перебежчика Бориса Карпичкова, который рассказал о том, что существует целый список из бывших российских разведчиков, которые выехали на Запад и которым грозит смерть.

Борис Карпичков родился в 1959 году в Латвиийской ССР. Окончил школу КГБ в Минске, служил в Риге в контрразведывательном отделе КГБ. После развала СССР остался в Латвии, но продолжил шпионить уже в пользу ФСБ России. Три года был двойным агентом, но в 1995 году был раскрыт латвийскими спецслужбами. Выехал в Россию, где провел несколько месяцев в московской тюрьме. Карпичкову удалось бежать и он по поддельным документам выехал в Великобританию.

По его словам, он сам выжил после попытки отравления, но при этом потерял 30 кг веса и полностью облысел.

"Мне сейчас 59 лет, но я не думаю, что доживу до 60", - заявил Карпичков.

По его словам на него дважды осуществлялись атаки химическими веществами. Однако по заключениям врачей, хотя отравление и называлось вероятной версией резкого ухудшения его здоровья, но не было доказано анализами.

По словам Карпичкова, он вычислил, от кого еще, кроме него и отравленного Сергея Скрипаля, хотят избавиться власти РФ. Он, к примеру сказал, что для покушений могут использоваться самые новые яды и способы, например - при помощи электронных сигарет.

Борис Карпичков назвал имена тех людей, которым, по его мнению, стоит опасаться за свою жизнь.

Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МИ6, двойной агент времен холодной войны, который уехал из России в 1985 году в багажнике автомобиля. Передал немало данных британской разведке.

Билл Браудер, 53 года. Интерпол отказался выдавать Браудера России после того, как он был заочно осужден за, якобы, мошенничество. Фактически Браудер добился принятия в США "акта Магнитского".

Кристофер Стил, 53 года. Бывший офицер МИ6, сегодня частный детектив. Вероятный автор "Досье Трампа" по связям президента США с российскими властями.

Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании. Провел почти 11 лет в колонии и был отпущен в ходе обмена осужденными между Россией и США. После этого оказался в Великобритании.

Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США в 1994 году. Является главным свидетелем в расследовании отравления бывшего российского шпиона Александра Литвиненко.

Владимир Резун (литературный псевдоним Виктора Суворова), 70 лет. Капитан ГРУ СССР, перешел на сторону Великобритании в 1978 году. Автор неоднозначных книг об истории советской армии и разведки.

Напомним, российская шпионка из украинской Нацгвардии отделалась четырьмя годами тюрьмы.

 

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