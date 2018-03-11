Сегодня в Японии минутой молчания почтили память около 18,5 тысячи жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".



Как пишет DW, поминальные службы были проведены в Токио и в регионе Фукусима. Жители собрались вдоль побережья, чтобы почтить погибших.

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Отметим, семь лет назад разрушительное землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции "Фукусима-1". Вследствие этого расплавились несколько ядер реакторов, на станции произошло несколько взрывов и крупная утечка радиации в атмосферу. Аварию на "Фукусиме-1" называют крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.

После нее более 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в загрязненной местности. Десятки тысяч людей до сих пор живут во временном жилье, а почти 50 тысяч не могут вернуться домой. Со времени трагедии умерло более 3500 пострадавших.

Напомним, цезий с Фукусимы распространился почти на 100 км вдоль береговой линии.