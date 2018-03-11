Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина

Ни один из родственников президента РФ не был репрессирован

Президент России в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин" рассказал подробности о своей семье.

Фильм выложен на YouTube в воскресенье, 11 марта.

В частности, Путин рассказал о своем деде. "Он поваром работал. Сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках", — сказал он.

Президент с удивлением отметил, что его дед и другие старшие родственники не попали под репрессии. "Но видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут", — предположил Путин.

Отметим, в 2015 году незадолго до Дня Победы Путин опубликовал в журнале "Русский пионер" статью, посвященную жизни своей семьи во время Великой Отечественной. Президент впервые подробно рассказал о том, как воевал его отец, как он спас жену, Марию Ивановну, во время блокады и как погиб старший брат Путина.

Напомним, Путин нарушил закон с 15-летней девушкой.