Количество депортаций из Германии может быть существенно увеличено

Хорст Зеегофер считает, что нужно ужесточить политику в отношении мигрантов

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеегофер, который должен возглавить министерство внутренних дел в новом правительстве ФРГ, объявил новый план ускорения процедур получения в стране убежища и депортации мигрантов.

Об этом он сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 11 марта, информирует УП.

Зеегофер отметил, что жесткие меры будут применены к тем искателям убежища, которые являются правонарушителями и преступниками.

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По его словам, количество депортаций из Германии должно быть "существенно увеличено". В то же время решение о предоставлении убежища должны приниматься только через несколько месяцев. "Это не может продолжаться год или больше", - отметил Зеегофер.

Напомним, Меркель раскритиковала благотворительную организацию, отказавшуюся кормить мигрантов.