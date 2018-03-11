Трамп в 2020-м пойдет к победе под лозунгом Сохраним Америку великой!

Слоганом предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году станет фраза "Keep America Great!" ("Сохраним Америку великой!").

Об этом Трамп заявил 10 марта во время выступления в городе Мун-Тауншип в штате Пенсильвания, сообщает CNN, на которое ссылаются мировые СМИ.

Отметим, Дональд Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года. Документы, необходимые для участия в выборах 2020 года, он подписал в день своей инаугурации.

В конце февраля 2018 года Трамп назначил руководителя своего предвыборного штаба в 2020 году. Им стал политтехнолог Бред Парскейл, отвечавший за продвижение Трампа в соцсетях во время выборов 2016 года.

Напомним, Трамп стал худшим президентом в историческом рейтинге США.