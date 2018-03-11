Очередная авиакатастрофа: разбился турецкий лайнер

На западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство ISNA.
Частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.
По предварительным данным, на борту находились от 11 до 20 пассажиров. Есть ли жертвы и пострадавшие, пока не сообщается.
На место происшествия направились бригады спасателей.
Напомним, обнародована расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148.