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Главная » Мир » Яд, которым отравили Скрипаля с дочерью, мог быть в цветах

Яд, которым отравили Скрипаля с дочерью, мог быть в цветах

Яд, которым отравили Скрипаля с дочерью, мог быть в цветах
Сергей Скрипаль и его дочь / Скриншот видео

Яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как начал действовать

11.03.18 105
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Экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены с помощью букета цветов, который они принесли на могилу жены Скрипаля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сейчас букет проверяется на наличие отравляющих веществ. По данным издания, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери.

Полиция сразу же опечатала могилу женщины, скончавшейся в 2012 году. Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Напомним, опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков.

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