Презервативы с гимнами США и Британии выпустят к королевской свадьбе

Сувенирные презервативы в честь бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл изготовит британская компания Crown Jewels.

Как сообщает сайт производителя, на который ссылаются мировые СМИ, упаковку с четырьмя контрацептивами украсят слоганом "Ваш принц придет". При ее вскрытии будут звучать гимны Британии ("Боже, храни королеву") и "Знамя, усыпанное звездами".

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Каждое изделие сопроводят сертификатом подлинности о том, что оно "подходит для принца". Стоимость коллекционной версии составит £10.

Напомним, свадьба Меган и Гарри состоится 19 мая. В 2011 году были также выпущены раритетные презервативы к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.