По словам очевидцев, все произошло за считанные минуты

В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-ривер погибли все пять пассажиров, которые находились на борту.

Пилот вертолета смог из него выбраться и остался жив, сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN. Сейчас он находится в больнице.

Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.

По словам очевидцев, все произошло за считанные минуты. После падения вертолет перевернулся в воде.

Отметим, вчера, 11 марта на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет. Частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.

Напомним, Амелия Эрхарт погибла на Никумароро.