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Главная » Мир » В Москве полиция изъяла доклад оппозиционных политиков "Путин. Итоги. 2018

В Москве полиция изъяла доклад оппозиционных политиков "Путин. Итоги. 2018

В Москве полиция изъяла доклад оппозиционных политиков "Путин. Итоги. 2018
Кремль / Фото: airpano.ru

Доклад написан Ильей Яшиным совместно с Владимиром Миловым в продолжение традиции, начатой в своё время оппозиционным политиком Борисом Немцовым

12.03.18 467
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Московская полиция изъяла тираж нового доклада оппозиционных политиков "Путин. Итоги. 2018".

Об изъятии тиража сообщил российский оппозиционный политик Илья Яшин в Facebook, сообщает "Радио Свобода".

Доклад написан Ильей Яшиным совместно с Владимиром Миловым в продолжение традиции, начатой в своё время оппозиционным политиком Борисом Немцовым. В нем речь идёт об экономических, социальных и геополитических итогах правления Владимира Путина в течение 18 лет.  

На середину будущей недели была запланирована презентация. По словам Яшина, доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. 11 марта на подземной автостоянке одного из крупных московских торговых центров активисты должны были забрать пачки с докладами. Но в момент передачи появились оперативники, и тираж был изъят.  

Яшин, в частности, пишет: "Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют. Мы не привлекали внимания к своей работе, чтобы избежать такого развития событий. Но все же где-то "утекло".  

Авторы доклада рассчитывают применить так называемый "план Б" и в ближайшие дни представить доклад публике.  

Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления пока не установлен.  

Как сообщал "Фокус", президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

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