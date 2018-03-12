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Главная » Мир » ЕС продлил санкции против России из-за оккупации Крыма

ЕС продлил санкции против России из-за оккупации Крыма

ЕС продлил санкции против России из-за оккупации Крыма
Иллюстрация: mpsh.ru

Еще на 6 месяцев

12.03.18 130
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В понедельник, 12 марта, Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции из-за оккупации украинского Крыма

Об этом сообщает сайт Совета ЕС, на который ссылаются европейские СМИ. 

Санкции продлены до 15 сентября 2018 года. Меры предусматривают в том числе замораживание активов и ограничения на поездки и охватывают 150 физических лиц и 38 юридических лиц.

"Оценка ситуации не подтвердила смену режима санкций. Соответствующая информация и объяснение причин перечня этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - отмечают в ЕС.

В Брюсселе напомнили, что сейчас ЕС также применяет в ответ на российскую агрессию в Украине другие меры: экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые действуют до 31 июля 2018 года, и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2018 года.

Напомним, Трамп продлил на год санкции против РФ в связи с ситуацией в Украине.

 

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