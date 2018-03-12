Надувные Искандеры развернули в Подмосковье

Макеты ракетных комплексов "Искандер" и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области.

Об этом сообщили Интерфаксу в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 45-й инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие пневмоподпорные макеты военной техники", - сообщили в департаменте.

В полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.

"Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов", - отметили в департаменте.

Отметим, "Искандер-М "- вариант оперативно-тактического ракетного комплекса с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, дальность стрельбы согласно упоминанию в различных источниках составляет до 500 км. Ракета комплекса 9М723 имеет одну ступень с твердотопливным двигателем. Она изготовлена с применением технологий понижения радиолокационной заметности (т. н. "Стелс-технологии"): малая поверхность рассеивания, малый размер выступающих частей, радиопоглощающее покрытие.

Напомним, Россия устроит гонку вооружений за счет своего народа.