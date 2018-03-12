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Главная » Мир » Война континентов. Удастся ли США и ЕС сохранить крепкую дружбу
Война континентов. Удастся ли США и ЕС сохранить крепкую дружбу
Фото: pxhere.com

Война континентов. Удастся ли США и ЕС сохранить крепкую дружбу

Америка и Евросоюз в последнее время недовольны друг другом. Foreign Policy пишет о перспективах взаимоотношений Брюсселя и Вашингтона, которые может ещё сильнее осложнить торговая война и разногласия по поводу оборонительной политики ЕС

12.03.18 117
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С того времени как президентом США стал Дональд Трамп, отношения между Вашингтоном и Брюсселем несколько охладели. На протяжении многих лет Трамп негативно высказывался о Европейском союзе, а во время президентской предвыборной кампании заявил, что ЕС создан для ослабления экономической мощи США. Также Трамп не скрывает, что поддерживает выход Великобритании из ЕС. При этом нынешний американский президент тесно контактирует с крайне правым политиком и евроскептиком из Британии Найджелом Фараджем, который помогал ему победить на президентских выборах в США в 2016 году. Негативное отношение Трампа к Евросоюзу проявляется и в другом. К примеру, напоминает Foreign Policy, Белый дом до сих пор не назначил посла в ЕС.

Сигналов о том, что в ближайшем будущем ситуация изменится, нет. Официальный Брюссель почти не упоминается в различных стратегических документах, рассматриваемых администрацией президента США в последние месяцы. Например, в Стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов, отмечает Foreign Policy, отношения с Евросоюзом упоминаются только в контексте справедливой и равной торговли, а также стремления устранить барьеры для экономического роста. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своём недавнем выступлении, посвящённом европейскому континенту, почти не упоминал Евросоюз. Он не сказал даже о многомиллиардных контрактах между ЕС и США, которые долгое время являлись основой для большинства выступлений обеих сторон. Это неудивительно, учитывая, что между Евросоюзом и Америкой может разразиться торговая война.

Введение пошлин

Недавно Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на импорт алюминия в Соединённые Штаты. Решение американского президента распространяется и на Европу.

Настоящим шоком для европейских политиков и даже отдельных советников Трампа стало его заявление, прозвучавшее 9 марта. Тогда американский президент, несмотря на логику поддержки особых торгово-экономических отношений с ЕС как с ближайшим союзником США, заявил о поддержке идеи национального протекционизма. Всё это происходит на фоне либерализации торговых отношений США с Мексикой и Канадой.

Сегодня многие политологи предсказывают торговую войну между Европой и США, и они могут оказаться правы

В ответ на действия Вашингтона должностные лица ЕС заявили о намерении ввести налоги на импорт из США. Правда, и на это у Трампа нашёлся ответ. В своём Twitter-аккаунте он написал: "Если ЕС хочет увеличить свои и так высокие налоги, тем самым создавая барьеры для работы американских компаний в Евросоюзе, тогда мы введём налоги на импорт автомобилей из Европы".

Сегодня многие политологи предсказывают торговую войну между Европой и США, и они могут оказаться правы, считает Foreign Policy. Однако разногласия в торговле — не единственный вызов, который бросает Европе администрация Трампа. Американский президент и его советники не устают критиковать усилия ЕС на пути к укреплению оборонного сотрудничества на континенте. Эти нападки необъективны, поскольку ещё совсем недавно Дональд Трамп критиковал ЕС за то, что тот стал бременем для США в статьях расходов на оборону.

Вопрос безопасности

Не стоит забывать, что недопонимание в секторе обороны между Вашингтоном и Брюсселем возникло в 1998 году по вине ЕС. Тогда была принята Декларация Сен-Мало, предполагавшая создание отдельного воинского формирования Европы, независимого от структур НАТО. Начиная с 42-го президента США Билла Клинтона и заканчивая 44-м — Бараком Обамой, в сторону Евросоюза звучала критика о ненадобности дублирования НАТО в виде военных формирований, независимых от Северного Альянса.

Как пишет Foreign Policy, со временем даже самые заядлые евроскептики осознали две вещи. Во-первых, амбиции ЕС в оборонительном потенциале не так уж велики. Европейцы не пытаются создать армию Евросоюза и уж тем более отказаться от НАТО. Во-вторых, укрепление обороны внутри Европейского союза принесло бы пользу как ЕС, так и НАТО. Поэтому заявления Трампа о неправильной оборонительной политике Брюсселя  противоречивы и контрпродуктивны.

Независимо от того, идёт ли речь о торговой политике, или о безопасности, США необходима сильная, процветающая союзница-Европа, которая помогла бы решить проблемы, связанные с Россией, пытающейся подорвать западные демократии.

Чтобы эффективно решать подобного рода проблемы, США и Европа должны действовать сообща. Но это невозможно, когда Вашингтон развязывает торговую войну с ЕС или когда выражает слишком много претензий к оборонительной политике, констатирует Foreign Policy. Администрации Трампа нужен ЕС и, конечно же, посол в этой структуре, который может укрепить отношения между двумя давними союзниками.

По материалам: Foreign Policy
Перевод Даниила Непочатова

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