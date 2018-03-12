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Главная » Мир » Авиакатастрофа в Катманду: погибли 50 человек

Авиакатастрофа в Катманду: погибли 50 человек

Авиакатастрофа в Катманду: погибли 50 человек
Фото ВВС

Самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, врезался в заграждение и загорелся

12.03.18 445
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В результате катастрофы авиалайнера Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines в аэропорту Трибхуван столицы Непала Катманду погибли не менее 50 человек, около 20 получили ранения.

Об этом сообщает агенство Reuters, на которое ссылаются мировые СМИ.

По последним данным, самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, врезался в заграждение и загорелся.

"Свидетели рассказали, что многие из тел, которые лежали на асфальте, покрытом тканью, были обуглены", – пишет агентство.

Аэропорт приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены.

Напомним, непальские власти заявили о спасении 17 пассажиров самолета авиакомпании US-Bangla airlines из Бангладеш, потерпевшего катастрофу в аэропорту Катманду.

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