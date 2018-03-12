Блок Меркель и социал-демократы подписали коалиционное соглашение

В понедельник, 12 марта, в Германии блок ХДС/ХСС и социал-демократы в Берлине подписали соглашение о создании "большой коалиции". Об этом пишет DW.

Коалиционное соглашение состоит из 177 страниц. Подписи под документом поставили канцлер Германии и руководительница ХДС Ангела Меркель, председатель ХСС Хорст Зеегофер, а также временно исполняющий обязанности председателя социал-демократов Олаф Шольц.

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"Впереди нас ждет много работы, тяжелой и упорной работы", - заявила Меркель, отметив, что коалиционное соглашение принесет "вполне конкретные улучшения" для населения.

Ранее во время внутрепартийного голосования большинство членов Социал-демократической партии Германии проголосовали за формирование "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Создание коалиции произошло почти через полгода после парламентских выборов в Германии, состоявшихся в сентябре 2017 года.