Дуда об "антибандеровском" законе: никто нам ничего диктовать не будет

Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что скандальные поправки в закон об институте национальной памяти полностью соответствуют польским национальным интересам, хотя и были приняты в неудачный момент. Об этом он заявил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Европейская правда.

"Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", - сказал Дуда.

При этом, он подчеркнул, что никто не может указывать Польше, какие законы принимать.

"Никто не будет нам ничего диктовать", - заявил президент Польши.

В то же время Дуда признал, что время для принятия закона было неудачным.

"Беда в том, что закон об институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста", - отметил он.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте национальной памяти, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

1 марта закон вступил в силу.