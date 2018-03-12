В парламенте Британии обнаружили подозрительное вещество, два человека госпитализированы

В здании британского парламента в Вестминстере обнаружили неизвестное вещество в "подозрительном пакете".
Двое человек были госпитализированы, сообщает агенство AFP в Twitter.
"СРОЧНО Двое госпитализированы после "подозрительного пакета", найденного в парламенте в Великобритании: полиция", - говорится в сообщении.
#BREAKING Two hospitalised after 'suspicious package' found at UK parliament: police— AFP news agency (@AFP) 12 марта 2018 г.
Как сообщает Reuters, на данный момент правоохранители проводят срочные следственные действия. Также территория вокруг здания парламента окружена полицией.
Отмечается, что эвакуация не проводилась.
"Мы уже знаем о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом. Полиция Лондона ведет расследование", - сообщают в полиции.
Напомним, ранее в Британии была совершена попытка отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.
В полиции заявили, что их пытались убить нервно-паралитическим газом.
Сергей Скрипаль и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии.
Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.