Участие в Чемпионате мира в РФ не означает поддержку Путина, - тренер сборной Германии

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев заявил, что участие немецкой сборной в Чемпионате мира в России в 2018 году не означает одобрение или поддержку существующей в РФ политической системы. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на Bild .

"Участие в чемпионате мира не значит, что мы солидарны с системой, режимом или правителем. Мы не позволяем себе быть инструментом – вне зависимости от того, где мы играем, мы всегда отстаиваем свои ценности: разнообразие, открытость и толерантность", - отметил он.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна будет добиваться усиления антироссийских санкций и может отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу в РФ в случае если окажется, что Россия причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.