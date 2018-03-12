В одном из агитационных роликов Владимира Жириновского показана альтернативная реальность, иллюстрирующая имперские мечты лидера ЛДПР. Видео опубликовано на YouTube-канале "ЛДПР Воронеж".
В ролике под названием "Обычный день президента РФ Владимира Жириновского" Киев назван столицей "Малороссийского федерального округа", жители Аляски просят вернуть полуостров России, а в Прибалтике собирают "ржавую НАТОвскую технику".
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В другом предвыборном ролике рассказывается, как российское МЧС помогает "голодающей Европе", а в "Рижской губернии" на месте последней базы НАТО открывается детский лагерь.