За отравлением Скрипаля скорее всего стоит Россия, - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет Медуза.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса "Новичок", которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

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Мэй добавила, что расследование еще не завершено, и что не исключена вероятность того, что нервно-паралитическое вещество могло быть украдено из российских лабораторий. Тем не менее, по ее словам, Россия не раз действовала на территории других стран и применяла отравляющие вещества, в том числе и в случае отравления россиянина Александра Литвиненко.

В среду, 14 марта, Мэй намерена объявить о возможных ответных мерах против России.

Напомним, бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".