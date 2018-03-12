Маск хочет основать колонию на Марсе до начала новой мировой войны

Глава компании SpaceX Илон Маск считает чрезвычайно важным для выживания человечества создание колонии на Марсе, которую необходимо основать да начала следующей мировой войны. Об этом он заявил на фестивале South by Southwest в американском Остине (штат Техас), сообщает ВВС-Украина.

"Я думаю, что вряд ли у нас никогда не будет мировой войны снова", - отметил бизнесмен.

Маск считает, что появление колонии на Марсе позволит сократить длительные "темные времена", если ядерная война уничтожит жизнь на Земле.

Также основатель SpaceX поделился своими планами о политическом устройстве колонии на Марсе.

"Я думаю, лучше было бы, если бы формой правления на Марсе была прямая демократия. Каждый голосует по каждому вопросу и именно так это работает", - подчеркнул он.

При этом Маск снова подчеркнул, что большей угрозой для существования человечества является не ядерная война, а искусственный интеллект.

"Моя точка зрения заключалась в том, что искусственный интеллект намного опаснее, чем ядерное оружие. Поэтому, почему у нас нет регуляторного надзора? Это бессмысленно", - отметил бизнесмен.

Вечером во вторник, 6 февраля, американская аэрокосмическая компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy и доставила в космос автомобиль Tesla Roadster.