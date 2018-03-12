Британия дала России сутки для ответов на вопросы об отравлении Скрипаля

РФ должна сказать, какая из двух версий отравления верная

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал посла России в Лондоне Александра Яковенко и потребовал от него в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом во время выступления в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Медуза.

По ее словам, России предложено ответить, какая из двух возможных версий отравления Скрипаля верная.

Наиболее вероятной Великобритания считает версию о причастности России к отравлению Скрипаля, однако премьер допустила, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения, которое применялось при покушении, могло быть украдено из лабораторий РФ.

Напомним, бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.