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Главная » Мир » Британия дала России сутки для ответов на вопросы об отравлении Скрипаля

Британия дала России сутки для ответов на вопросы об отравлении Скрипаля

Британия дала России сутки для ответов на вопросы об отравлении Скрипаля
Фото: telegraph.co.uk

РФ должна сказать, какая из двух версий отравления верная

12.03.18 131
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал посла России в Лондоне Александра Яковенко и потребовал от него в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом во время выступления в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Медуза.

По ее словам, России предложено ответить, какая из двух возможных версий отравления Скрипаля верная.

Наиболее вероятной Великобритания считает версию о причастности России к отравлению Скрипаля, однако премьер допустила, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения, которое применялось при покушении, могло быть украдено из лабораторий РФ.

Напомним, бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.   

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.  

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.

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