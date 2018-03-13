Три собаки породы акита-ину приняли участие в съемках панорамы для картографического сервиса Google Street View. Животные обошли японский город Одате в префектуре Акита с камерами на спине. Об этом сообщает N+1 cо ссылкой на блог Google.

Изображения для панорам Google Street View снимают с помощью панорамных камер с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 290 - по вертикали.

Большинство существующих на данный момент панорам сняты с помощью камер, закрепленных на автомобилях и других транспортных средствах. Иногда панорамы делают сами пользователи. Например, панорама с МКС полностью снята одним из бортинженеров летом прошлого года. Теперь в качестве картографов поработали и собаки.

Одате - туристических город на севере Японии, который больше всего известен как место рождения пса Хатико, который несколько лет ждал на одной из токийских станций своего скончавшегося на работе хозяина. Кроме того, префектура считается родиной породы акита-ину — именно поэтому японское подразделение Google решило привлечь трех собак этой породы к съемке панорам.

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Три акита-ину - Ако, Асуко и Пууко - вместе со своими хозяевами обошли город и прилегающие к нему леса и горы. Все снятые собаками места в городе доступны на карте.