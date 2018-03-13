Среди приматов меньше всего спят люди, - ученые

На сон человек тратит 7 часов, тогда как обезьяны – от 9 до 15

Ученые установили, что представители разных видов приматов спят в среднем от 9 до 15 часов в сутки. Исключение составляет только человек, которому достаточно и семи часов сна. Об этом говорится в исследовании Чарльза Нана и Дэвида Самсона, сообщает Naked Science со ссылкой на American Journal of Physical Anthropology.

Ученые пришли к выводу, что с учетом образа жизни и особенностей физиологии нашего вида можно было бы ожидать, что нам требуется больше 9,5 часов сна, и пока трудно сказать, отчего мозг обходится куда меньшим временем для отдыха.

Исследователи предполагают, что сокращение потребности во сне может быть связано со сменой образа жизни наших древних предков. Выход на открытые пространства доисторической саванны заставил их встретиться с массой новых хищников, и потребность дольше оставаться настороже должна была стать насущной необходимостью. Позднее эта тенденция могла еще более усилиться, когда людям потребовалось передавать друг другу новый опыт, обучаться и налаживать социальные связи, – опять же за счет времени сна.

Сокращение сна у людей Нан и Самсон продемонстрировали, сопоставив его продолжительность у 30 видов не самых крупных приматов. Авторы также дали теоретический прогноз времени быстрого и медленного сна для каждого вида, исходя из различных аспектов физиологии и питания, образа и условий жизни каждого вида. Например, ночные приматы спят дольше дневных, а населяющие открытые пространства – меньше жителей густых джунглей.

Эти предсказания неплохо совпали с наблюдениями для большинства рассмотренных видов и не согласуются с реальностью лишь для трех – ночных обезьян-мирикин, игрунков и людей. Так, взрослому человеку теоретически должно было бы требоваться около 9,55 часа сна в сутки, тогда как сегодня мы спим в среднем по 7 часов. Отклонение составило 36% – заметно больше, чем для игрунков и мирикин.

При этом на парадоксальную фазу сна с быстрыми движениями закрытых глаз (во время которой, как считается, происходит активная работа механизмов памяти) приходится 1,56 часа – его сокращение относительно теоретического значения практически не коснулось. Зато медленный сон с переходом мозга к спокойным глубоким колебаниям активности упал весьма существенно: до 5,41 часа вместо прогнозируемых 8,42.

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