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Тиллерсон согласен с выводами британцев по отравлению Скрипаля

Тиллерсон согласен с выводами британцев по отравлению Скрипаля
Фото с сайта Газета. ру

В США есть полная уверенность в том, что Россия, похоже, несет ответственность 

13.03.18 271
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В Вашингтоне согласны с информацией Лондона о том, Москва, вероятно, несет ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте ведомства, который цитируют мировые СМИ.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Как отметил Тиллерсон, "для такого рода нападений никогда не было оправданий - покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства". 

"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь занялась таким поведением. От Украины до Сирии - и теперь и Великобритании - Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан", - заявил Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что для виновных, и исполнителей, и заказчиков, должны быть серьезные последствия.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия", - сказал Тиллерсон.

Отметим, вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В МИД Британии также был вызван посол России для дачи объяснений касательно происхождения нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля. 

Борис Джонсон потребовал от него в течение суток дать ответ о версии отравления Скрипаля.

В свою очередь в российском министерстве иностранных дел назвали "цирковым шоу в британском парламенте" заявление премьера Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела - про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - подчеркнула она. 

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Самый известный из них – газ зарин, который используется в химическом оружии.

В результате инцидента пострадал 21 человек, включая Скрипаля и его дочь.

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