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Поляки стали хуже относиться к украинцам, - исследование

Поляки стали хуже относиться к украинцам, - исследование
Фото с сайта Досье Киев

Впрочем, отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям

13.03.18 1972
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Число граждан Польши, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет симпатию.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Prawna.

Как свидетельствуют данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), каждый четвертый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Отмечается, что отношение к украинцам, а также к немцам сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего - россиянам, ромам и арабам.

Анализ исследователей показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования.

Напомним, в Польше избили украинца, оскорбляя его по национальному признаку.  

В то же время украинцам, напавшим на польских полицейских, грозит до 10 лет тюрьмы.

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