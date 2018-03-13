Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17

Имена главных подозреваемых, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовало нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla.

В списке подозреваемых указаны имена Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Николая Ткачева.

При этом нидерландское издание ссылается на данные, озвученные в интервью экс-главой СБУ Валентином Наливайченко, который возглавлял ведомство в то время, когда произошло крушение самолета, а также бывшим главным следователем СБУ Василием Вовком.

По информации издания, СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, в том числе 150 тысяч перехваченных телефонных звонков.

Отмечается, следствие было сконцентрировано не на экипаже ракетной установки "Бук", а на тех, кто командовал боевиками, и причастен к перемещению установки Бук из России на территорию Донбасса.

Напомним, Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе близ Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года.

На его борту было 298 человек, все они погибли. Из них — 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады, и один — Новой Зеландии.