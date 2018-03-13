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Главная » Мир » Греция потребовала внести изменения в Конституцию Македонии

Греция потребовала внести изменения в Конституцию Македонии

Греция потребовала внести изменения в Конституцию Македонии
Фото:vlada.mk

Премьер-министр Зоран Заев отвергает эти требования

13.03.18 115
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Переговоры между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией (БЮРМ) значительно замедлились из-за требований Афин в отношении изменений в Конституцию БЮРМ.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Ekathimerini.

"После стремительного начала переговоры между чиновниками обеих стран по поводу спора между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией (БЮРМ) значительно замедлились, поскольку Афины ждут сильных уступок со стороны Скопье по ключевому требованию Греции в отношении изменений в Конституцию БЮРМ", - говорится в сообщении издания.

После символических изменений вроде смены названий аэропорта Скопье и главной автомагистрали страны, а также вынесения предложений о замене названия страны, Греция ждет более существенных уступок, в частности изменений в Конституцию Македонии.

Впрочем, премьер-министр Македонии Зоран Заев отвергает эти требования, отмечая, что правительство страны не имеет большинства в парламенте, достаточного для изменений в Конституцию.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас должен был посетить Скопье на прошлой неделе, но замедление переговоров отложило эту поездку на неопределенный срок.

Напомним, Македония утвердила с Грецией сразу четыре новых названия своей страны. Вариантами названия являются Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье).

 

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